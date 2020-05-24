В Венесуэлу прибыл танкер с бензином из Ирана

Первый из пяти танкеров с бензином в воскресенье, 24 мая, прибыл из Ирана в Венесуэлу.
Об этом сообщает DW.
Ранее министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек Эль-Айссами приветствовал скорое прибытие кораблей из Ирана. Венесуэльское государственное телевидение показало, как военный корабль и самолет готовятся встречать танкеры.
Пять танкеров перевозят из Ирана в Венесуэлу в общей сложности около 1,5 млн баррелей бензина. В отношении обеих стран действуют санкции США.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены препятствовать доставке горючего в Венесуэлу и могут ввести штрафные меры против экипажей судов.