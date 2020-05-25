Бразилия обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

Новости мира:Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 360 тыс. с начала пандемии.

В Бразилии с начала пандемии COVID-19 общее число инфицированных достигло 363 тыс. 221 человека, увеличившись за сутки на 15 тыс. 813 случаев, сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье.

Новыми жертвами коронавируса стали 653 человека, общее число летальных исходов достигло 22 тыс. 666, говорится в официальном сообщении ведомства.

Бразилия по числу связанных с коронавирусом заболеваний занимает второе место в мире после США.

Между тем, по данным американского университета Джонса Хопкинса, мировым лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остаются США с более 1,6 миллиона инфицированных. Там от коронавируса скончались 97,6 тысячи пациентов, выздоровели 397 тысяч заболевших.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Южную Америку новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.