Коронавирус: в Бразилии уже почти 400 тысяч инфицированных

Новости мира:В Бразилии обнаружено 400 тисяч заражений COVID-19.

По состоянию на 27 мая, в Бразилии диагностировано 399 632 случая COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Worldometers.

В стране диагностировано 399 632 случаев заболевания коронавирусом, 158 593 пациентов уже выздоровели, 25 035 умерли.

За последние сутки в стране на COVID-19 заболело 7272 человек. 486 больных умерло. 216 004 пациентов продолжают бороться с болезнью. 26 февраля в стране подтвердили первый случай COVID-19.

Сейчас Бразилия на втором месте в мире по количеству диагностированных случаев коронавируса. На первом США, там 1 741 760 больных, на третьем Россия (370 680 пациентов).