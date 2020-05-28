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Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус: в Бразилии уже почти 400 тысяч инфицированных

Коронавирус: в Бразилии уже почти 400 тысяч инфицированных
01:27 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Бразилии обнаружено 400 тисяч заражений COVID-19.

По состоянию на 27 мая, в Бразилии диагностировано 399 632 случая COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Worldometers.

В стране диагностировано 399 632 случаев заболевания коронавирусом, 158 593 пациентов уже выздоровели, 25 035 умерли.

За последние сутки в стране на COVID-19 заболело 7272 человек. 486 больных умерло. 216 004 пациентов продолжают бороться с болезнью. 26 февраля в стране подтвердили первый случай COVID-19.

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Сейчас Бразилия на втором месте в мире по количеству диагностированных случаев коронавируса. На первом США, там 1 741 760 больных, на третьем Россия (370 680 пациентов).

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Бразилия, Коронавирус, Covid-19.
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