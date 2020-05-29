В Бразилии выявили больше новых случаев COVID-19, чем в США

Новости мира:В Бразилии зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом и скончавшихся за сутки.

В Бразилии за прошедшие сутки выявили 26 417 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране инфицированы 438 238 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Бразилии.

По данным ведомства, за сутки в стране умерли 1 156 пациентов с коронавирусом, всего зафиксировано 26 754 летальных случая.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в штатах Сан-Паулу (95 865 зараженных и 6 980 умерших) и Рио-де-Жанейро (44 886 зараженных 4 856 умерших).

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 29 мая, в мире зафиксировано 5 миллионов 909 тысяч случаев коронавируса. Из них 2 миллиона 582 тысячи человек выздоровели и 362 тысячи скончались.