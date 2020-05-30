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Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров

Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
04:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Новые меры в Канаде приняли с целью борьбы с распространением COVID-19.

Канада еще на четыре месяца отложила начало нынешнего круизного сезона с целью борьбы с распространением COVID-19.

Об этом объявил министр транспорта Канады Марк Гарно.

“Наше правительство отдано защите канадцев, особенно в эти сложные времена. Именно по этой причине я объявляю об обновленных правилах для круизных и других пассажирских судов в Канаде. Среди прочего, большим круизным судам будет до 31 октября 2020 года запрещено находиться в канадских водах”, - сказал Красиво.

Он отметил, что федеральное правительство “продолжает работать с другими уровнями властей, представителями транспортной индустрии и коренными народами для просмотра мероприятий и заверения, что канадская транспортная система остается безопасной”.

В Минтранспорта уточнили, что под запрет попадают все круизные суда, способные перевозить и обеспечивать ночлег более 100 человек.

Отдельно отмечается, что в канадских арктических вод не разрешается заплывать более, чем 12-местным судам.

Напомним: в марте Канада отложила начало круизного сезона, запланированный на 2 апреля, раннее 1 июля. Сегодня этот запрет был продлен еще на четыре месяца.

По данным министерства транспорта, в прошлом году до побережья Канады пришвартовалось 140 круизных судов из более чем 10 стран. В целом круизная индустрия в течение 2019 года обеспечила Канаде около 2 млн туристов.

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Канада, Круизный лайнер, Карантин.
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