Пандемия: Бразилия догнала Испанию по числу умерших

Новости мира:Бразилия догнала Испанию по количеству умерших от COVID-19.

В Бразилии зафиксировано 27 тыс. 878 умерших от COVID-19, что выше, чем в Испании, в которой сейчас умерло 27 тыс. 127 человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт университета Джона Хопкинса.

Согласно данным сайта, в Бразилии зафиксировано 27 тыс. 878 смертей от COVID-19. Таким образом, страна обогнала Испанию по количеству смертей, в которой умерло 27 тыс. 127 человек.

Также указано, что за сутки COVID-19 в Бразилии заболело около 27 тыс. человек, что является рекордным количеством.

Всего в стране заболело 465 тыс. 166 человек.