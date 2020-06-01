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В Триполи от обстрелов погибли пять мирных жителей

В Триполи от обстрелов погибли пять мирных жителей
01:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Смертельные случаи зафиксированы в двух районах в центральной части Триполи.

По меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате обстрелов в ливийской столице Триполи, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на местных медиков.

«Смертельные случаи зафиксированы в двух районах в центральной части Триполи. Также во время обстрелов были ранены трое мирных жителей», - сообщил представитель городской службы скорой помощи Осама Али.

Тем временем, по данным военных, в воскресенье ливийские правительственные силы нанесли артиллерийские удары по позициям сил мятежного генерала Хафтара в международном аэропорту к югу от столицы Ливии. В результате уничтожены три бронемашины.

В признанном международным сообществом правительстве Ливии в очередной раз призвали боевиков Хафтара сложить оружие, пообещав справедливый суд для всех, кто сдастся.

Как сообщалось, в середине февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о длительном прекращении огня в Ливии. Россия воздержалась от голосования, выдвинув ряд возражений к тексту документа. В ООН Ливию считают «крупнейшим в мире неконтролируемым складом боеприпасов».

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Ливия, Триполи.
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