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ВОЗ заявила о новой вспышке Эболы в Африке

ВОЗ заявила о новой вспышке Эболы в Африке
18:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола зафиксирована на западе Демократической Республики Конго (ДРК), на месте уже работают эксперт Всемирной организации здравоохранения, сообщил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола зафиксирована на западе Демократической Республики Конго (ДРК), на месте уже работают эксперт Всемирной организации здравоохранения, сообщил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, вспышка зафиксирована в районе города Мбандаки.

"Минздрава ДРК выявило шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода", - написал гендиректор ВОЗ в Твиттере.

"Сотрудники ВОЗ уже находятся в Мбандаке для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы", - сообщил он.

"Страна уже находится на финальной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, нынешняя вспышка Эболы служит напоминанием о том, что коронавирус - это не единственная угроза жизни и здоровью, с которой сталкиваются люди.

Эпидемия Эболы в ДРК началась в июле-августе 2018 года, в основном в отдаленных восточных провинциях страны Итури и Северное Киву. В результате, по данным СМИ, от болезни скончались более двух тысяч человек. Это уже вторая эпидемия Эболы за последнее десятилетие. Первая была в Западной Африке в 2013-2016 гг. Она унесла, по официальным данным, более 11 тыс человек.

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Африка, Эбола, ВОЗ, ДРК, Тедрос Аданом Гебрейесус.
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