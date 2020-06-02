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Трюдо: Россия будет оставаться за пределами G7

Трюдо: Россия будет оставаться за пределами G7
04:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Премьер-министр Канады говорит, что Россия не вернется в состав G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник, 1 июня, заявил, что Россия не будет включена в страны-члены Большой семерки (G7). Он напомнил, что РФ была исключена из группы после аннексии Крыма в 2014 году, пишет DW, передает УНН.

"Ее неуважение и нарушение международных правил и норм, продолжаются, — причина, по которой она остается и будет оставаться за пределами G7", — сказал Трюдо.

В тот же день президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Кремль. Он проинформировал российского коллегу о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. В Белом доме подтвердили проведение разговора между Трампом и Путиным по саммиту G7. Ранее Трамп сообщил, что планирует отложить проведение саммита до сентября.

После этого в правительстве Великобритании сообщили, что готовы использовать вето, чтобы заблокировать возвращение России к G7. В свою очередь, в Германии на эту идею Трампа отреагировали сдержанно.

Россия была членом G7 до 2014 года, когда клуб назывался Большой восьмеркой или G8. Из-за аннексии Крыма ее исключили из этой группы и больше она не участвовала во встречах этого формата. Сейчас членами G7 является Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

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Россия, Канада, G7, Джастин Трюдо.
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