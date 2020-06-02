Новости мира:В мире - более 6,3 миллиона случаев COVID-19.

По состоянию на утро 2 июня в мире всего подтверждено более 6,3 млн случаев коронавируса, из них 377 тыс. летальных, выздоровели более 2,9 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Утром во вторник общее число подтвержденных в мире случаев заболевания COVID-19 составляет 6 371 661. Из них 377 552 - летальные. Тех, кто вылечился, - 2 904 922.

В первую тройку по количеству инфицированных входят США (1 859 323), Бразилия (529 405) и Российская Федерация (414 878).

В странах Европы и далее эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться: карантинные ограничения постепенно снимаются, а границы открываются.

По состоянию на утро 2 июня в Украине число подтвержденных случаев коронавируса составляет 24 012, из них 718 смертей и 9690 выздоровлений.