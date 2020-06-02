Внутренний туризм: Канада выделяет $52 миллиона на развитие

Новости мира:Власти Канады на фоне спровоцированного COVID-19 падения числа туристов выделили 71 млн канадских долларов на поощрение внутренних путешествий.

Правительство Канады на фоне спровоцированного COVID-19 катастрофического падения числа международных туристов выделило 71 млн канадских долларов (около 52 млн долларов США) на поощрение внутренних путешествий.

Об этом в Twitter написала министр экономического развития Канады Мелани Джоли.

"Мы объявляем, что Destination Canada вложит 30 млн долл. в провинциальные маркетинговые организации для поддержки восстановления зависимых от туризма громад по всей стране", - заявила Джоли. (Организация Destination Canada в предыдущие годы занималась пропагандой туризма в Канаде среди иностранцев - ред.).

Кроме этого, 30 млн долл. в поддержку восстановления после COVID-19 получит Ассоциация предприятий туристической отрасли Онтарио; 3,45 млн долл. будут потрачены на поддержку региональных туристических объединений Западной Канады и еще 7,6 млн долл. - на содействие туризму на севере самой населенной канадской провинции Онтарио.

"Всем предпринимателям и работникам туристической отрасли скажу: мы услышали вас. В дополнение к действующими мерам поддержки мы объявляем о дополнительных шагах для помощи в преодолении этих сложных времен и быстрого восстановления после перезапуска экономики. Мы и в дальнейшем будем работать с вами", - отметила Джоли.

Как сообщалось, до пандемии в сфере туризма работал примерно каждый 11-й канадец. По подсчетам экспертов, ограничения на передвижения, введенные для сдерживания распространения COVID-19, приведут к потере канадской туристической индустрией до 50 млрд долл. в этом году.

По состоянию на утро 2 июня на территории Канады было выявлено более 92 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 7 344 жизней. Хотя в стране ежедневно обнаруживают сотни новых случаев инфицирования, количество активных случаев сокращается и на протяжении последних недель в большинстве провинций было объявлено о постепенном смягчении ограничительных мероприятий. Впрочем, границы Канады еще с марта остаются закрытыми для большинства иностранцев.