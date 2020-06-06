Смягчение карантина: в Иране планируют открыть кинотеатры, курсы и детсады

Новости мира:В связи со смягчением ограничений в Иране планируют с 21 июня возобновить работу кинотеатров, концертных залов и разрешить открыть детские сады.

В Иране планируют с 21 июня возобновить работу кинотеатров, концертных залов и разрешить открыть детские сады.

Об этом сообщает IFP.

"Президент Ирана Хассан Рухани дал зеленый свет для ограниченного возобновления работы кинотеатров и концертных залов с 21 июня", - cказано в сообщении.

Президент Рухани заявил, что кинотеатры, театры и концертные залы смогут открыться только в том случае, если они будут продавать билеты на 50 процентов имеющихся мест с соблюдением всех медицинских протоколов относительно сдерживания пандемии коронавируса.

Выступая на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом, Рухани добавил, что курсы изучения языков, музыки, Корана и кино также смогут открыться на следующей неделе, если они будут соблюдать все протоколы министерства здравоохранения.

Детские сады также откроются в Иране уже со следующей недели.

Между тем, иранское агентство MEHR сообщило, что в течение последних суток в стране было подтверждено 2269 новых случаев заражения болезнью Covid-19 и 75 смертей в результате болезни.

Представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил во время своего ежедневного брифинга, что общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 169 425 случаев, тогда как общее количество погибших на данный момент составляет 8209 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 июня во всем мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6 861 716, из них 398 483 летальных, выздоровели 3 361 447 человек.