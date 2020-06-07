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В Нигерии во время военной операции уничтожены 70 боевиков

В Нигерии во время военной операции уничтожены 70 боевиков
06:32 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира:В Нигерии было уничтожено 70 боевиков.

По меньшей мере 70 боевиков уничтожены в ходе военной операции в штате Кадуна на северо-западе Нигерии.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя армии Нигерии.

«Боевики, которых власти считают вооруженными бандитами и угонщиками скота, были уничтожены в лесу Кашия, одном из их убежищ», - говорится в сообщении.

Как отмечается, укрытия боевиков были атакованы боевыми вертолетами. Сообщается, что многие бандиты получили ранения и смогли скрыться, однако военная операция в этом районе продолжается.

«Бандитизм, похищения людей и другая преступная деятельность в последнее время стали широко распространяться в северо-западном регионе. Верховное командование заявило, что ситуация контролируется путем многочисленных текущих операций против боевиков», - отмечает Синьхуа.

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Нигерия, Боевики, Военные, Кадуна.
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