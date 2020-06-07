Возобновление добычи: крупнейшее нефтяное месторождение Ливии снова заработает

Новости мира:Нефтяное месторождение Ливии Шарара постепенно возобновляет добычу.

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара постепенно возобновляет добычу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание пишет, что трубопровод Хамада-Завия был закрыт в январе местными группировками, объединенными с восточными силами во главе с командиром Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.

Это вынудило Ливийскую национальную нефтекомпанию прекратить добычу и объявить форс-мажорные обстоятельства в Шараре и прилегающем месторождении Эль-Филь.

Контролирующий трубопровод клапан был вновь открыт в пятницу вечером, говорят источники.

Месторождение Шарара имеет производительность до 300 тыс б/с управляется совместно Ливийской национальной нефтекомпаний и другими компаниями.