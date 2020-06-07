Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Темпы распространения рака: Украина занимает второе место в Европе
Темпы распространения рака: Украина занимает второе место в Европе
Президента просят законодательно запретить чипирование людей в Украине
Президента просят запретить чипирование людей в Украине
Динамо - Александрия: прямая видеотрансляция, смотреть онлайн (Видео)
Динамо - Александрия: прямая видеотрансляция, смотреть онлайн (Видео)
Haval H6: объявлена дата продаж нового кроссовера
Haval назвал дату продаж нового кросссовера H6

Возобновление добычи: крупнейшее нефтяное месторождение Ливии снова заработает

Возобновление добычи: крупнейшее нефтяное месторождение Ливии снова заработает
17:58 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: sq.com.ua

Новости мира:Нефтяное месторождение Ливии Шарара постепенно возобновляет добычу.

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара постепенно возобновляет добычу. 

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание пишет, что трубопровод Хамада-Завия был закрыт в январе местными группировками, объединенными с восточными силами во главе с командиром Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.

Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников

Это вынудило Ливийскую национальную нефтекомпанию прекратить добычу и объявить форс-мажорные обстоятельства в Шараре и прилегающем месторождении Эль-Филь. 

Контролирующий трубопровод клапан был вновь открыт в пятницу вечером, говорят источники. 

Месторождение Шарара имеет производительность до 300 тыс б/с управляется совместно Ливийской национальной нефтекомпаний и другими компаниями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Ливия, Месторождение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 "Мама с чувством юмора": Смешные и остроумные мамы, доказавшие, что они тоже умеют шутить
03 Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
04 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
05 Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
COVID-19: На Донбассе умер еще один больной коронавирусом
COVID-19: На Донбассе умер еще один больной коронавирусом
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
Samsung решил выпустить смарт-часы Galaxy Watch 3 вместо Galaxy Watch 2
Samsung решил выпустить смарт-часы Galaxy Watch 3 вместо Galaxy Watch 2
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь