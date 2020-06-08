В Мексике неизвестные ворвались в наркодиспансер и расстреляли пациентов

Новости мира:В мексиканском наркодиспансере расстреляли десять человек.

Группа неизвестных открыла огонь в реабилитационном центре, где проходят лечение от наркотической зависимости, в результате погибли десять человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

"Десять человек погибли в субботу в результате вооруженного нападения на реабилитационный центр в городе Ирапуато штата Гуанахуато в центральной части Мексики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, группа вооруженных лиц ворвалась в городской наркодиспансер и открыла огонь по находящимся внутри людям, после чего нападавшие скрылись на автомобиле.

Девять человек погибли на месте, еще один скончался от полученных ранений в больнице. Полиция приступила к расследованию преступления.

Штат Гуанахуато является популярным курортом в Мексике. Однако, указывает Синьхуа, в последние годы здесь обострилась ситуация с безопасностью.