Смягчение ограничений: в Новой Зеландии отменили все карантинные меры

Новости мира:В связи со смягчением карантина, в Новой Зеландии отменили все ограничения, которые вводили из-за пандемии COVID-19.

В Новой Зеландии отменили все карантинные ограничения, которые вводили из-за пандемии COVID-19, поскольку в стране отсутствуют активные случаи болезни. Однако остался пограничный контроль и обсервация при въезде в страну.

Об этом сообщает DW.

"Власти Новой Зеландии объявили в понедельник, 8 июня, об отмене всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, кроме закрытия границы. Правительство, в частности, со вторника также отменяет требования о соблюдении расстояния между людьми и ограничения по количеству людей. Это, в свою очередь, предусматривает восстановление массовых мероприятий. В то же время, несмотря на отмену внутренних ограничений, будут и далее соблюдаться проверки на границе и необходимость прохождения самоизоляции и карантина", - сообщили в СМИ.

Указано, что последний новый случай заражения COVID-19 зафиксировали 17 дней назад.

Всего в стране зафиксировали 1504 подтвержденных и вероятных случаях инфицирования коронавирусом. Умерло 22 человека.

Как сообщалось, в Новой Зеландии вылечился от коронавируса последний пациент.