Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кравчук оценила возможность голосования по назначению Буславец и отставке Авакова
Кравчук оценила возможность голосования по назначению Буславец и отставке Авакова
Штаб ООС: Боевики пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу
Штаб ООС: Боевики пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше
Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше

Министр социальной политики Гаити умер от COVID-19

Министр социальной политики Гаити умер от COVID-19
02:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На Гаити от коронавируса умер министр соцполитики.

Министр социальной политики Гаити Эммануэль Кантав умер вследствие инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил министр по вопросам коммуникации страны Эдди Джексон Алексис в Twitter.

"Наш коллега Эммануэль Кантав, министр по вопросам соцполитики, утром умер. Он болел COVID-19", - написал он.

Алексис от имени правительства Гаити выразил соболезнования семье умершего и сотрудникам министерства.

Сейчас в Гаити зарегистрировано 3 662 случая заболевания коронавирусом. Из них 56 стали летальными.

"Мы хотим справедливости": родственники жертв коронавируса в Италии обратились в прокуратуру

Как сообщалось ранее, по данным Worldometer, по состоянию на ночь, 11 июня, в мире зафиксировали 7 439 097 случаи COVID-19, из них 3 721 780 человека выздоровели и 417 950 - умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаити, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
02 Одежда на лето: стильные цвета сезона 2020 года
03 Борется с инфекциями, запорами и спазмами: польза укропа для организма
04 Квадрокамера и мощный процессор: Redmi представил новый смартфон
05 Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр социальной политики Гаити умер от COVID-19
Министр социальной политики Гаити умер от COVID-19
ОПУ: Представители ОРДЛО будут участвовать во всех заседаниях ТКГ
ОПУ: Представители ОРДЛО будут участвовать во всех заседаниях ТКГ
Смертность от COVID-19 в России: в ВОЗ заподозрили неладное
Смертность от COVID-19 в России: в ВОЗ заподозрили неладное
Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь