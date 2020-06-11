Министр социальной политики Гаити умер от COVID-19

Новости мира:На Гаити от коронавируса умер министр соцполитики.

Министр социальной политики Гаити Эммануэль Кантав умер вследствие инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил министр по вопросам коммуникации страны Эдди Джексон Алексис в Twitter.

"Наш коллега Эммануэль Кантав, министр по вопросам соцполитики, утром умер. Он болел COVID-19", - написал он.

Алексис от имени правительства Гаити выразил соболезнования семье умершего и сотрудникам министерства.

Сейчас в Гаити зарегистрировано 3 662 случая заболевания коронавирусом. Из них 56 стали летальными.

Как сообщалось ранее, по данным Worldometer, по состоянию на ночь, 11 июня, в мире зафиксировали 7 439 097 случаи COVID-19, из них 3 721 780 человека выздоровели и 417 950 - умерли.