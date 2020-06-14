В Африке коронавирусом болеют 225 тысяч человек

В Африке стремительно растет число зараженных коронавирусом.

В странах Африки зафиксировано свыше 225 тысяч случаев COVID-19, количество умерших превысило 6 тысяч.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

«В своей последней сводке об эпидемиологической ситуации на континенте Центр сообщил, что за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло с 216 446 до 225 105 по состоянию на утро субботы, 13 июня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие коронавирусной инфекции на континенте скончались 6040 заболевших, выздоровели - 102 846 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

В число африканских стран с наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой входят ЮАР, Египет, Марокко, Джибути, Нигерия и Алжир.

В целом сильнее всего от пандемии страдает Северная Африка – в этом регионе зафиксировано наибольшее количество случаев инфицирования, в том числе летальных.