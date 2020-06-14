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Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО

Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО
04:48 Сегодня Телеграф Укринформ
Министр обороны Канады Харджит Саджан позитивно высказался по поводу сближения Украины и НАТО.

Канада положительно оценивает сближение Украины и Североатлантического альянса и обещает продолжать развивать сотрудничество с ВСУ.

Об этом в Тwitter написал министр обороны Канады Харджит Саджан.

“НАТО приветствует Украину как партнера Программы расширенных возможностей. Канада всегда была солидарна с нашими украинскими друзьями и партнерами. Вооруженные силы Канады продолжают работать с ними над укреплением их безопасности перед лицом российской агрессии”, - отметил Саджан.

Как сообщалось, 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

Эта программа была учреждена на саммите Альянса в сентябре 2014 года с целью предоставления отдельным странам-партнерам механизмов для достижения и поддержания максимальной взаимосовместимости с НАТО.

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Все по теме:

Украина, НАТО, Канада, Харджит Саджан.

Автор:

Телеграф
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