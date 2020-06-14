Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО

Канада положительно оценивает сближение Украины и Североатлантического альянса и обещает продолжать развивать сотрудничество с ВСУ.
Об этом в Тwitter написал министр обороны Канады Харджит Саджан.
“НАТО приветствует Украину как партнера Программы расширенных возможностей. Канада всегда была солидарна с нашими украинскими друзьями и партнерами. Вооруженные силы Канады продолжают работать с ними над укреплением их безопасности перед лицом российской агрессии”, - отметил Саджан.
Как сообщалось, 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.
Эта программа была учреждена на саммите Альянса в сентябре 2014 года с целью предоставления отдельным странам-партнерам механизмов для достижения и поддержания максимальной взаимосовместимости с НАТО.