Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО

Министр обороны Канады Харджит Саджан позитивно высказался по поводу сближения Украины и НАТО.

Канада положительно оценивает сближение Украины и Североатлантического альянса и обещает продолжать развивать сотрудничество с ВСУ.

Об этом в Тwitter написал министр обороны Канады Харджит Саджан.

“НАТО приветствует Украину как партнера Программы расширенных возможностей. Канада всегда была солидарна с нашими украинскими друзьями и партнерами. Вооруженные силы Канады продолжают работать с ними над укреплением их безопасности перед лицом российской агрессии”, - отметил Саджан.

Как сообщалось, 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

Эта программа была учреждена на саммите Альянса в сентябре 2014 года с целью предоставления отдельным странам-партнерам механизмов для достижения и поддержания максимальной взаимосовместимости с НАТО.