У берегов Туниса перевернулось судно с мигрантами: более 60 человек погибли

У берегов Туниса после опрокидывания судна погибли 61 человек.

По меньшей мере 61 человек погиб после опрокидывания судна, набитого африканскими мигрантами, затонувшего у берегов Туниса на этой неделе, сообщает агентство Reuters.

Десятки людей отправились на судне с тунисского острова Керкенна в минувшие выходные, чтобы попасть в Италию, но местные власти с четверга прячет тела многих возможных мигрантов после этого инцидента, пишет агентство.

Отмечается, что береговая охрана обнаружила еще несколько трупов, в том числе ребенка, в результате чего число погибших достигло 61 человека, сказал сотрудник службы гражданской защиты Мурад Мехри.

Издание отмечает, что в прошлом году 86 африканских мигрантов утонули после того, как их лодка перевернулась у побережья Туниса, который отправился в Европу из Ливии. Это стало одним из худших подобных инцидентов, с которыми столкнулись тунисские власти.