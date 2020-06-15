Бразилия обошла Британию по числу смертей от коронавируса

По состоянию на воскресенье в этой стране зарегистрировали 42 720 смертей от COVID-19.

Бразилия обошла Великобританию по количеству умерших от коронавируса, заняв второе место в мире.

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на воскресенье в Бразилии зарегистрировано 42 720 смертей от COVID-19, в то время как в Великобритании - 41 747.

США, где от коронавируса умерло 115 436 человек, остаются на первом месте в мире.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в мире приближается к 8 миллионам. На долю США приходится свыше 2 миллионов случаев, за ними идет Бразилия, где более 850 тысяч инфицированных. На третьем месте Россия, где обнаружено свыше 519 тысяч больных.

Напоминаем, Бразилия закрыла данные по заболеваемости коронавирусом. Критики называют это решение попыткой скрыть истинное количество жертв в стране.