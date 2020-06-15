Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв

Над западной частью Оттавы случилось столкновение двух малых пассажирских самолета.

Два малых пассажирских самолета столкнулись в небе над западной частью Оттавы, обошлось без жертв.

Об этом информирует CBC News.

Как отмечается, один из самолетов упал в реку, однако 70-летний пилот получил лишь легкие повреждения. Он самостоятельно выбрался из самолета и был подобран проплывавшим мимо судном.

Второй самолет, повредив во время столкновения переднее колесо, совершил аварийную посадку на аэродроме неподалеку от Оттавы. На его борту находились четверо пассажиров, они не пострадали.

Причина инцидента пока неизвестна, идет расследование.