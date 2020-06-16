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Вторник, 16.06.2020

В небе над Австралией пронесся огненный шар: удивительное видео небесной аномалии

Ночью 15 июня в небе над Австралией пролетел ярко-зеленый огненный шар. Как сообщает 9News, необычный объект заметили горняки, работающие в регионе Пилбара. В NASA объяснили, что, несмотря на то, что объект было хорошо видно, на самом деле это астероид на расстоянии около 5,2 млн километров от Земли. Это расстояние в 13 раз больше, чем до Луны, поэтому риска столкновения не было. Размер небесного тела может быть равен шести футбольным полям.
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