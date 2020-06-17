Пандемия COVID-19: в Бразилии за сутки почти 35 тыс случаев коронавируса

В Бразилии за минувшие сутки, согласно официальным данным, обнаружены рекордные 34 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно ей, за сутки выявлено 34 918 новых случаев COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев заражения в стране увеличилась до 923 189.

Об этом свидетельствует статистика.

Количество умерших от последствий заражения в Бразилии возросло до 45 241, за прошедшие сутки зарегистрировано 1 282 смертей. Также сообщается о 441 729 человек, которые излечились.

Следует отметить, что, таким образом, Бразилия сейчас на втором месте в мире по заболеваемости коронавирусом – после США.

По состоянию на утро 17 июня, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 8 264 468. Из них 446 135 – летальные, 4 321 498 человек выздоровели.