Эпидемия COVID-19: В Израиле за сутки выявили наибольшее за 2 месяца количество случаев заражения

Министерство здравоохранения Израиля за минувшие сутки зарегистрировало 299 новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).

"В среду Минздрав заявил, что в Израиле подтверждены почти 300 новых случаев за последние 24 часа", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Это является наивысшим показателем за последние почти два месяца на фоне опасений, что в стране началась вторая волна вспышки коронавируса.

Всего в Израиле подтверждено уже 19 637 случаев, из них 303 летальных.

Отмечается, что во вторник вечером парламент продлил еще на 45 дней чрезвычайные полномочия правительства, которые позволяют вводить ограничения для общественности в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 июня общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 8 264 468, из них 446 135 летальных, выздоровели 4 321 998 человек.