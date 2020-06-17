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Среда, 17.06.2020
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Эпидемия COVID-19: В Израиле за сутки выявили наибольшее за 2 месяца количество случаев заражения

Эпидемия COVID-19: В Израиле за сутки выявили наибольшее за 2 месяца количество случаев заражения
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Министерство здравоохранения Израиля за минувшие сутки зарегистрировало 299 новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).

"В среду Минздрав заявил, что в Израиле подтверждены почти 300 новых случаев за последние 24 часа", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Это является наивысшим показателем за последние почти два месяца на фоне опасений, что в стране началась вторая волна вспышки коронавируса.

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Всего в Израиле подтверждено уже 19 637 случаев, из них 303 летальных.

Отмечается, что во вторник вечером парламент продлил еще на 45 дней чрезвычайные полномочия правительства, которые позволяют вводить ограничения для общественности в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 июня общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 8 264 468, из них 446 135 летальных, выздоровели 4 321 998 человек.

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Израиль, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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