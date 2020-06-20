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В Бразилии уже 1 миллион зараженных коронавирусом

В Бразилии уже 1 миллион зараженных коронавирусом
03:27 Сегодня Телеграф УНИАН
За последние сутки там зарегистрировали 54 771 новый случай инфицирования.

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион.

Общее число выросло до 1 032 913. Количество умерших достигло 48 954, также сообщается о 507 200 выздоровевших, сообщает Минздрав страны.

За последние сутки там зарегистрировали 54 771 новый случай инфицирования, что является рекордной цифрой для Бразилии за время пандемии.

Отмечается, что очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица. В регионе насчитывается 211 658 зараженных и 12 232 умерших.

Однако, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии число заразившихся только приближается к 1 миллиону и составляет 978 142 человек.

Профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая назвал причины стремительного роста новых случаев заражений коронавирусом в Бразилии.

По его словам, есть несколько объяснений размаху пандемии. Во-первых, большое число заболевших связано с размерами страны — пятой по территории в мире и первой в Южной Америке. Во-вторых, Бразилия — самая важная страна на материке, поэтому в государство было завезено много случаев из США и Европы.

Напоминаем, коронавирус присутствовал в двух крупных городах на севере Италии в декабре 2019 года, более чем за два месяца до того, как был обнаружен первый случай.

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Все по теме:

Бразилия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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