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Конфликт в Ливии: Египет готов ввести войска

Конфликт в Ливии: Египет готов ввести войска
20:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Telegraf-EPA
Любое возможное прямое вмешательство в Ливии со стороны Египта будет иметь легитимный статус. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время посещения военной базы в Сиди-Баррани недалеко от ливийской границы, передает Sky News Arabia.

"Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность", — сказал ас-Сиси.

По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН.

Ас-Сиси добавил, что Каир не даст силам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взять город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). По словам президента, это станет "красной чертой", пересечь которую Египет не позволит.

Противостояние между фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА), и признанным ООН Правительством национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, продолжается с 2011 года.

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Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС, но с 2019 года армия Хафтара пытается взять город под контроль. В этом конфликте Египет наряду с ОАЭ поддерживает Хафтара.

Ранее, Совбез ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Ливию.

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Египет, Ливия, Абдель Фаттах ас-Сиси.

Автор:

Телеграф
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