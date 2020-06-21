Конфликт в Ливии: Египет готов ввести войска

Любое возможное прямое вмешательство в Ливии со стороны Египта будет иметь легитимный статус. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время посещения военной базы в Сиди-Баррани недалеко от ливийской границы, передает Sky News Arabia.

"Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность", — сказал ас-Сиси.

По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН.

Ас-Сиси добавил, что Каир не даст силам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взять город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). По словам президента, это станет "красной чертой", пересечь которую Египет не позволит.

Противостояние между фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА), и признанным ООН Правительством национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, продолжается с 2011 года.

Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС, но с 2019 года армия Хафтара пытается взять город под контроль. В этом конфликте Египет наряду с ОАЭ поддерживает Хафтара.

Ранее, Совбез ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Ливию.