Более тысячи смертей за сутки: число жертв коронавируса в Мексике перевалило за 21 тысячу

В Мексике в течение последних 24 часов зарегистрировали 1 044 летальных случая, вызванных пандемией коронавируса. Об этом информирует CNN.

"Согласно данным Министерства здравоохранения Мексики, вечером в воскресенье в стране зафиксировали новые 1 044 случая смерти, что увеличило общее количество умерших в стране по меньшей мере до 21 825", - говорится в сообщении.

Это один из самых высоких показателей смертности в стране в течение одних суток.

В министерстве также сообщили о 5 343 новых случаях пандемии коронавируса, что увеличило общее количество подтвержденных случаев по меньшей мере до 180 555.

Согласно данным Worldometer, в мире зафиксировано 9 064 745 случаев коронавируса, в частности 470 981 - летальный, выздоровели 4 849 111 человек.