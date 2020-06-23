Более тысячи смертей за сутки: число жертв коронавируса в Мексике перевалило за 21 тысячу

"Согласно данным Министерства здравоохранения Мексики, вечером в воскресенье в стране зафиксировали новые 1 044 случая смерти, что увеличило общее количество умерших в стране по меньшей мере до 21 825", - говорится в сообщении.
Это один из самых высоких показателей смертности в стране в течение одних суток.
В министерстве также сообщили о 5 343 новых случаях пандемии коронавируса, что увеличило общее количество подтвержденных случаев по меньшей мере до 180 555.
Согласно данным Worldometer, в мире зафиксировано 9 064 745 случаев коронавируса, в частности 470 981 - летальный, выздоровели 4 849 111 человек.