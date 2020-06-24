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Канада не рассматривает вариант обмена арестованных в Китае граждан на финдиректора Huawei

Канада не рассматривает вариант обмена арестованных в Китае граждан на финдиректора Huawei
00:47 Сегодня Телеграф Укринформ
Канада не намерена вести с Китаем переговоры об обмене задержанных в КНР канадцев на финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая находится под домашним арестом в Ванкувере. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Нет, мы не рассматриваем этот вариант. Канада имеет сильную и независимую систему правосудия. Мы убедимся, что дело пройдет через надлежащие механизмы ", - ответил Трюдо на вопрос о возможном обмене.

При этом он признал, что "у правительства есть средства, которые уже давно не использовались", впрочем, Трюдо пообещал их не применять. "Мы действуем таким образом, чтобы защитить и поддержать независимость нашей судебной системы. Мы не будем вмешиваться политически в ее работу ", - отметил премьер-министр.

Ваньчжоу была задержана по запросу США в декабре позапрошлого года в аэропорту Ванкувера. В США ее подозревают в уклонении от выполнения санкций против Ирана. Однако, в Канаде подобных санкций против Тегерана нет.

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Освобождение под залог 10 млн долл. позволило Ваньчжоу проживать в Ванкувере под домашним арестом, по условиям которого она обязана всегда носить на теле GPS-передатчик и самостоятельно оплачивать свой полицейский надзор.

Вскоре после задержания Ваньчжоу на территории Китая были арестованы двое канадцев - Майкл Коврига и Майкл Спейвор. На прошлой неделе им было официально предъявлено обвинение в шпионаже. Канада назвала эти задержания неоправданными и неоднократно призывала Китай освободить задержанных.

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Все по теме:

Китай, Канада, Huawei, Мэн Ваньчжоу.

Автор:

Телеграф
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