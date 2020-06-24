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Среда, 24.06.2020

Землетрясение в Мексике: как это было (Видео)

В результате удара стихии обесточен город Оахака-де-Хуарес, административный центр штата Оахака. Национальная сейсмологическая служба зарегистрировала около 150 повторных толчков. Землетрясение ощущалось на территории нескольких регионов, в том числе в столице страны Мехико. Очаг залегал на глубине 5 километров, эпицентр находился на расстоянии 23 километров от населенного пункта Крусесита на тихоокеанском побережье Оахаки. По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, землетрясение не вызвало заметного ущерба. Местные власти сообщили по меньшей мере об одном погибшем. Национальная сейсмологическая служба зарегистрировала около 150 повторных толчков.
УНИАН
Фото: Твиттер
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06:02 Сегодня Телеграф
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