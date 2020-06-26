В ДР Конго побороли вспышку Эболы

Власти Демократической Республики Конго заявили о завершении вспышки Эболы.

Власти Демократической Республики Конго заявили о завершении вспышки лихорадки Эболы в северо-восточной части.

Об этом сообщает Африканское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

«Министр здравоохранения Конго Лонгондо Етени официально заявил о завершении вспышки Эболы в северо-восточной части страны», - говорится в сообщении.

По информации AP, Всемирная организация здравоохранения планировала объявить о таком решении еще в апреле, однако за три дня до запланированной даты у одного человека была подтверждена лихорадка.

Как отмечает BBC, для того, чтобы объявить о завершении вспышки нужно, чтобы прошло 42 дня после того как последний человек, у которого обнаружили вирус, сдал отрицательный тест.

Вспышка Эболы в Конго длилась с 2018 года и унесла жизни около 2200 человек. Всего с 2005 года ВОЗ из-за этого недуга объявляла чрезвычайное международное положение пять раз.