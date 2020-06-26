Министр финансов Мексики заболел коронавирусом

Министр финансов Мексики Артуро Эррера заявил, что его проба на коронавирусную инфекцию дала положительный результат.

Министр финансов Мексики Артуро Эррера заболел COVID-19.

Об этом министр сообщил в Twitter

"Мне только что сообщили о положительном результате моего теста на COVID-19. Появились незначительные симптомы", - говорится в сообщении.

В Мексике коронавирус диагностировали у более 202 тысяч человек, умерло более 25 000 пациентов.

Как сообщалось, в мире зарегистрировано 9 586 769 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. На 26 июня количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в мире составляет 4,8 млн человек.