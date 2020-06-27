Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
МОН: Со следующего года итоговая аттестация по математике обязательная
МОН: итоговая аттестация по математике станет обязательной
Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов
Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня

Жертвы непогоды: В индийском штате молнии за сутки унесли около сотни жизней

Жертвы непогоды: В индийском штате молнии за сутки унесли около сотни жизней
11:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
На северо-востоке Индии, в штате Бигар, от ударов молнии за один день погибли более 90 человек.

"По меньшей мере 92 человека погибли вчера (25 июня - ред.) в результате удара молнии в штате Бигар", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает Asia News.

Департамент преодоления последствий катастроф штата Бигар сообщил, что больше всего жертв -13 - было в районе Гопальгандж, смертельные случаи вследствие ударов молнии зафиксированы и в 22 других районах.

Безопасный список: Страны ЕС не смогли согласовать перечень третьих стран, которым откроют границу

В то же время, по информации издания Times of India, в штатах Бигар и Уттар-Прадеш 25 июня от ударов молнии погибли в общей сложности более 100 человек. Сейчас в этих штатах сохраняется угроза муссонных дождей, сопровождающихся грозами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Погода.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
03 Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний
04 В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма
05 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь