Жертвы непогоды: В индийском штате молнии за сутки унесли около сотни жизней

На северо-востоке Индии, в штате Бигар, от ударов молнии за один день погибли более 90 человек.

"По меньшей мере 92 человека погибли вчера (25 июня - ред.) в результате удара молнии в штате Бигар", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает Asia News.

Департамент преодоления последствий катастроф штата Бигар сообщил, что больше всего жертв -13 - было в районе Гопальгандж, смертельные случаи вследствие ударов молнии зафиксированы и в 22 других районах.

В то же время, по информации издания Times of India, в штатах Бигар и Уттар-Прадеш 25 июня от ударов молнии погибли в общей сложности более 100 человек. Сейчас в этих штатах сохраняется угроза муссонных дождей, сопровождающихся грозами.