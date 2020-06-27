"Прекратите, это смешно": австралийцы снова бросились в супермаркеты за туалетной бумагой

Австралийские супермаркеты ввели лимит на количество упаковок туалетной бумаги, которую можно продавать в одни руки. Теперь разрешается приобрести не более двух упаковок на одного покупателя. Об этом сообщает IBT.

"Супермаркеты ввели ограничение на покупку туалетной бумаги по всей Австралии в пятницу после панических закупок людьми на фоне всплеска новых случаев коронавируса во втором по величине городе страны", - говорится в сообщении.

Австралийские чиновники сообщили о 30 новых случаях коронавируса в Мельбурне за последние сутки, это 10-й день подряд, когда зафиксирован двузначный рост новых случаев заболевания в городе и штате Виктория в целом, в то время как большинство других австралийских регионов уже в течение нескольких недель имеют низкие показатели заболевания, или вообще не фиксируют новых случаев болезни.

"Прекратите, это смешно", - сказал глава правительства Австралии Скотт Моррисон своим соотечественникам, утверждая, что вспышка COVID-19 в Мельбурне не угрожает на сегодняшний день успешному сдерживанию эпидемии в стране.

Супермаркеты Coles и Woolworths - две крупнейшие сети австралийских супермаркетов, заявили, что они возобновляют квоты на закупку туалетной бумаги и бумажных полотенец, чтобы противостоять всплеску паники, которого не наблюдалось с первых дней пандемии в марте.

По данным Worldometer, в мире подтверждены 9 919 559 случаев заражения коронавирусом, включая 497 255 летальных, выздоровели 5 372 998 человек.