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В санкционный список ЕС добавлены еще 11 чиновников Венесуэлы

В санкционный список ЕС добавлены еще 11 чиновников Венесуэлы
04:32 Сегодня Телеграф Укринформ
Совет ЕС объявил в понедельник решение включить еще 11 официальных представителей Венесуэлы в список лиц и организаций, против которых применяются ограничительные меры в связи с систематическим нарушением свобод и прав человека в этой стране. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейского Совета.

"Лица, которые добавлены в список, несут ответственность, в частности, за действия против демократического функционирования Национальной Ассамблеи, включая лишение парламентского иммунитета нескольких ее членов, в том числе ее президента Хуана Гуайдо (Juan Guaidó). Поводом для включения в санкционный список стали также политически мотивированные преследования и создания препятствий для политического и демократического разрешения кризиса в Венесуэле, серьезные нарушения прав человека и ограничения фундаментальных свобод, включая свободу прессы и высказываний", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после сегодняшнего решения Совета ЕС в санкционный список входят 36 должностных лица Венесуэлы.

Совет ЕС отдельно подчеркнул, что эти ограничительные меры направлены против конкретных персон, являются гибкими, и не наносят вред всему населению страны.

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Как уже сообщалось, ограничительные меры ЕС против Венесуэлы были введены с ноября 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия и другого оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, а также запрет на поездки и замораживание финансовых активов конкретных лиц.

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Все по теме:

ЕС, Санкции, Венесуэла.

Автор:

Телеграф
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