В Канаде уже более 100 тыс зараженных коронавирусом

В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 104 тыс. человек.

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 104,8 тыс. человек, свыше 8,6 тыс. умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Тем временем в последние дни в Стране кленового листа отмечается значительное замедление роста числа инфицированных, а также количества скончавшихся.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 55,9 тыс. случаев заражения. В соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, выявлено 35,4 тыс. инфицированных. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта и Британская Колумбия число заболевших составляет 8,2 и 2,9 тыс. соответственно.

В провинциях Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране с начала пандемии - около 5,5 тыс. и 2,7 тыс. соответственно. Небольшой прирост смертности от коронавируса продолжает наблюдаться в Квебеке.

В северных регионах Канады - в приграничной с Аляской территории Юкон, Северо-Западных территориях, Нунавуте, а также в атлантической провинции Остров Принца Эдварда не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался с апреля.