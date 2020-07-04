В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения

Пуэрто-Рико всколыхнули мощные землетрясения.

Два сильных подземных толчка произошли в пятницу в Пуэрто-Рико, вызвав разрушение домов.

Об этом сообщает ABC News.

"Толчок магнитудой 5,3 был с эпицентром на юго-западе возле острова", - говорится в сообщении со ссылкой на Геологическую службу США.

Как уточнили сейсмологи, эпицентр был зафиксирован на глубине около 3 километров.

За несколько часов до этого в Пуэрто-Рико также произошел толчок, магнитуда которого составила 4,9.

О жертвах пока не сообщается, однако известно об оползнях на поверхности земли, а также разрушениях отдельных зданий.

Напомним: Пуэрто-Рико находится в зоне сейсмологической активности. Только в начале января в этой стране произошло землетрясение магнитудой 6,4, которое привело к гибели одного человека и нанесло ущерб на миллионы долларов США.