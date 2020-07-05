Убийство популярного певца в Эфиопии: уже более 160 человек погибли в беспорядках

Эфиопию всколыхнула волна протестов после убийства популярного певца Хачалу Хундессы.

По меньшей мере 166 человек погибли в Эфиопии во время столкновений, которые на текущей неделе состоялись в этой стране в связи с убийством музыканта и политического активиста Хачалу Хундессаа (Hachalu Hundessa).

Об этом сообщил в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на начальника полиции штата Оромия Гирма Гэлами.

“В результате беспорядков в регионе погибли 145 гражданских лиц и 11 сотрудников сил безопасности”, — заявил он. Еще десять человек, включая двух полицейских, погибли в столице страны Аддис-Абебе.

“Серьезные ранения получили 167 человек”, — отметил Гирма Гэлами, добавив, что проведена тысяча арестов. По его словам, среди 166 погибших только один человек был убит силами безопасности, все остальные стали жертвами межобщинных столкновения.

Группы молодых людей начали собираться в городах штата Оромия и в Аддис-Абебе 30 июня, после того, как стало известно об убийстве накануне Хачалу Хундессаа. В ряде городов произошли беспорядки и столкновения, которые продолжались до вечера 2 июля.

Премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед 3 июля заявил, что разгул насилия в течение трех дней был попыткой спровоцировать в стране гражданскую войну. Как подчеркнул глава правительства, эта попытка “была прекращена”.