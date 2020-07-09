Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется
Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов
Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов

Канада отменила все коммерческие разрешения на ввоз щенков из Украины

Канада отменила все коммерческие разрешения на ввоз щенков из Украины
23:53 Чт, 9 Июль 2020 Телеграф Укринформ Фото: bugaga.ru
Канадское агентство по инспекции продовольствия решило отменить все коммерческие разрешения на импорт щенков из Украины.

Канада запретила ввоз из Украины щенков в связи с возможными нарушениями правил транспортировки животных.

Об этом сообщает Канадское агентство по инспекции продовольствия.

"После расследования поставки крупной партии щенков из Украины Канадское агентство по инспекции продовольствия решило отменить все коммерческие разрешения на импорт щенков из Украины в возрасте до 8 месяцев", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что Агентство больше не будет выдавать новых разрешений на ввоз из Украины щенков. "Решение Агентства основывается на заключениях расследования относительно возможного несоблюдения требований ввоза, в том числе беспокойства относительно благополучия животных", - говорится в заявлении.

Это решение будет оставаться в силе, пока канадский регулятор "не убедится в соблюдении условий ввоза и международных транспортных стандартов и в том, что в будущем животные будут путешествовать безопасно".

Как сообщалось, 21 июня полиция Киевской области открыла уголовное производство после обнародования информации о том, что на борту самолета МАУ, выполнявшего рейс Киев-Торонто, погибли 38 щенков. Дело открыли по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Канада.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эмили Ратаковски покорила Сеть снимком с обнаженной грудью
02 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
03 Очумелые ручки: как превратить свой дом в конфетку (Фото)
04 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
05 "Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пропавшего без вести мэра Сеула обнаружили мертвым
Пропавшего без вести мэра Сеула обнаружили мертвым
Главу Фонда госимущества хотели подкупить за $800 тысяч
Главу Фонда госимущества хотели подкупить
Местные выборы 2020: каким образом будут голосовать в ОРДЛО
Местные выборы: каким образом будут голосовать в ОРДЛО
Повторяют за Apple? Samsung хочет убрать зарядное устройство из комплекта к смартфону
Повторяют за Apple? Samsung хочет убрать зарядное устройство из комплекта к смартфону
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь