Канада отменила все коммерческие разрешения на ввоз щенков из Украины

Канадское агентство по инспекции продовольствия решило отменить все коммерческие разрешения на импорт щенков из Украины.

Канада запретила ввоз из Украины щенков в связи с возможными нарушениями правил транспортировки животных.

Об этом сообщает Канадское агентство по инспекции продовольствия.

"После расследования поставки крупной партии щенков из Украины Канадское агентство по инспекции продовольствия решило отменить все коммерческие разрешения на импорт щенков из Украины в возрасте до 8 месяцев", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что Агентство больше не будет выдавать новых разрешений на ввоз из Украины щенков. "Решение Агентства основывается на заключениях расследования относительно возможного несоблюдения требований ввоза, в том числе беспокойства относительно благополучия животных", - говорится в заявлении.

Это решение будет оставаться в силе, пока канадский регулятор "не убедится в соблюдении условий ввоза и международных транспортных стандартов и в том, что в будущем животные будут путешествовать безопасно".

Как сообщалось, 21 июня полиция Киевской области открыла уголовное производство после обнародования информации о том, что на борту самолета МАУ, выполнявшего рейс Киев-Торонто, погибли 38 щенков. Дело открыли по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса.