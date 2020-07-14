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Вторник, 14.07.2020
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ООН: Из-за пандемии более 130 миллионов человек могут столкнуться с голодом

ООН: Из-за пандемии более 130 миллионов человек могут столкнуться с голодом
Обновлено 04:11 Сегодня Телеграф ООН
В ООН предупреждают, что из-за пандемии коронавируса в мире более 130 миллионов человек могут столкнуться с проблемами голода. Такие данные приводятся в отчете, обнародованном на сайте организации.

"Согласно предварительной оценке, в 2020 году, в зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться экономика, пандемия COVID-19 может добавить к общему числу недоедающих в мире от 83 до 132 млн человек", - сказано в отчете

Отмечается, что за последние пять лет десятки миллионов человек пополнили ряды тех, кто хронически недоедает, а проблема неполноценного питания в его многочисленных формах остается актуальной для всех стран мира.

"Согласно актуальным оценкам, от голода страдают около 690 млн человек, что составляет 8,9% населения планеты, причем за последний год эта цифра увеличилась на 10 миллионов, а за пять лет – почти на 60 миллионов. Аналогичная тенденция к росту отмечается и по показателю распространенности острого отсутствия продовольственной безопасности, который также отражает масштабы голода. В 2019 году с острым отсутствием продовольственной безопасности столкнулись около 750 млн человек, или практически каждый десятый житель планеты", - отмечают в ООН.

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Добавляется, что больше всего голодающих проживает в Азии, но в Африке отмечается наиболее быстрый рост их числа.

"Прогнозируется, что до конца 2020 года в результате пандемии COVID-19 количество страдающих от хронического голода может увеличиться еще более чем на 130 млн человек. (Вспышки острого голода в условиях пандемии время могут существенно увеличивать это число)", - сказано в сообщении.

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Все по теме:

ООН, Еда, Голод, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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