ООН: Из-за пандемии более 130 миллионов человек могут столкнуться с голодом

В ООН предупреждают, что из-за пандемии коронавируса в мире более 130 миллионов человек могут столкнуться с проблемами голода. Такие данные приводятся в отчете, обнародованном на сайте организации.

"Согласно предварительной оценке, в 2020 году, в зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться экономика, пандемия COVID-19 может добавить к общему числу недоедающих в мире от 83 до 132 млн человек", - сказано в отчете.

Отмечается, что за последние пять лет десятки миллионов человек пополнили ряды тех, кто хронически недоедает, а проблема неполноценного питания в его многочисленных формах остается актуальной для всех стран мира.

"Согласно актуальным оценкам, от голода страдают около 690 млн человек, что составляет 8,9% населения планеты, причем за последний год эта цифра увеличилась на 10 миллионов, а за пять лет – почти на 60 миллионов. Аналогичная тенденция к росту отмечается и по показателю распространенности острого отсутствия продовольственной безопасности, который также отражает масштабы голода. В 2019 году с острым отсутствием продовольственной безопасности столкнулись около 750 млн человек, или практически каждый десятый житель планеты", - отмечают в ООН.

Добавляется, что больше всего голодающих проживает в Азии, но в Африке отмечается наиболее быстрый рост их числа.

"Прогнозируется, что до конца 2020 года в результате пандемии COVID-19 количество страдающих от хронического голода может увеличиться еще более чем на 130 млн человек. (Вспышки острого голода в условиях пандемии время могут существенно увеличивать это число)", - сказано в сообщении.