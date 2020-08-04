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Побережье США накрыл ураган Исайяс, а в Китае бушует тайфун Хагупит: фото и видео

Побережье США накрыл ураган Исайяс, а в Китае бушует тайфун Хагупит: фото и видео
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф
Ливневые дожди и ветер, который сметает все на своем пути: в США и Китае бушует непогода. Людей отселили, автодороги перекрыты. Трамп назвал Исайяс "очень серьезным".

Вчера поздно вечером, 3 августа, ураган первой категории Исайяс дошел до побережья американского штата Северная Каролина и обрушился на жилые кварталы около Оушн-Айл-Бич. Об этом пишет Bloomberg.

Еще до того, как это произошло, привычные к подобным ударам стихии местные жители хорошо подготовились: рано закрыли прибрежные магазины и рестораны, а пляжи обезлюдели задолго до вечера.

Ураган Исайяс в США 4.08.2020

Ураган Исайяс в США 4.08.2020

Метеорологи предупредили людей, что нужно готовиться к подтоплению по меньшей мере до 20 см и штормовым нагонам на побережье до 1,5 м. Ливни могут вызывать внезапные наводнения в разных частях восточной Каролины и в середине Атлантики, и даже на северо-востоке США, заявили они.

Сейчас ураган движется на северо-восток США со скоростью около 35 км/ч. Несмотря на то, что он пока лишь I категории силы из пяти возможных, президент США Дональд Трамп вчера назвал Исайяс "очень серьезным".

Ураган Исайяс в США 4.08.2020

Ураган Исайяс в США 4.08.2020

Еще одна стихия бушует у побережья Китая.  В районе провинций Фуцзянь и Чжэцзян "разгулялся" тайфун Хагупит. Об этом сообщает китайское издание Синьхуа.

В Фуцзяне во избежание жертв из опасных районов эвакуировано около 16,5 тыс. человек, в Чжэцзяне закрыты для движения машин несколько скоростных автодорог. Метеорологи сообщают, что в центре тайфуна скорость ветра достигает 13 баллов - 38 м в секунду, начались ливневые дожди.

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Китай, США, Ураган, Тайфун.

Автор:

Телеграф
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