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SOS на песке: с необитаемого острова в Тихом океане спасли трех человек

SOS на песке: с необитаемого острова в Тихом океане спасли трех человек
12:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
С крошечного острова в Тихом океане удалось спасти трех человек, которые на прошлой неделе отправились на катере в 42-километровое путешествие.

Австралийский вертолет приземлился на крошечном острове Пикелот в Федеративных Штатах Микронезии, чтобы оказать помощь трем мужчинам, которые обратились за помощью, написав "SOS" на песке.

Сообщает CNN со ссылкой на заявления властей США и Австралии.

В прошлый четверг трое мужчин отправились на 7-метровом катере, чтобы совершить 42-километровое путешествие из Пулавата на атоллы Пулап в Федеративных Штатах Микронезии.

По словам американских и австралийских властей, они сбились с курса и исчерпали запас топлива, приземлились на крошечном необитаемом острове Пикелот, в 190 километрах от места назначения.

Острова расположены примерно в 800 км к югу от острова Гуам. Когда мужчины не прибыли в Пулап, на их поиски отправили Объединенный спасательный субцентр береговой охраны США на Гуаме, который привлек помощь региональных подразделений.

Трех мужчин уже через 3 часа поисков обнаружил самолет ВВС США, который работал на авиабазе Андерсон на Гуаме.

"Мы развернулись, чтобы избежать дождя, и заметили внизу остров, поэтому решили проверить его. Именно тогда мы и увидели надпись SOS и лодку просто рядом с ней на пляже. Мы позвонили в Австралию в Военно-морской флот, так как у них неподалеку были два вертолета, которые могли бы приземлиться на острове", - сообщил пилот, подполковник Джейсон Палмейра-Йен.

Ветролет успешно сел на пляже, доставив пищу и воду, а между тем австралийские войска подтвердили личности мужчин и проверили, не ранены ли они.

В то же время береговая охрана с Гавайских островов сбросила радиостанции для этих трех людей, чтобы они могли пообщаться с микронезийским патрульным судном, отправленным с Япы.

Патрульное судно добралось до острова в понедельник вечером. Капитан береговой охраны США Кристофер Чейз отметил консолидацию различных сил для спасения людей.

"После обсуждений между отвечающими партнерами было решено, что самым безопасным способом действий как для команд реагирующих агентств, так и для моряков было ограничение воздействия друг друга из-за пандемии COVID-19", - говорится в заявлении береговой охраны.

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Тихий океан, Остров.

Автор:

Телеграф
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