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Миссия по разоружению в Южном Судане: число погибших достигло 148 человек

Миссия по разоружению в Южном Судане: число погибших достигло 148 человек
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Число погибших в Южном Судане возросло до 148, а более 140 человек получили ранения в результате столкновений между правительственными силами и вооруженными гражданами в северном районе Тондж региона Варрап.

Исполняющий обязанности главы округа Восточный Тондж Макуэи Мабиор сообщил, что в результате боевых действий, начавшихся 8 августа из-за разногласий между солдатами и молодежью на местном рынке, на данный момент в больницах с ранениями остаются 94 мирных жителя и 48 представителей правительственных сил. Об этом сообщает Синьхуа.

Мабиор также отметил, что это число может возрасти, поскольку большинство мирных жителей боятся сообщить о раненых властям.

"Текущее число жертв среди гражданского населения возросло до 85. Также , по имеющимся данным, погибли 63 правительственных военнослужащих, в результате чего общее число убитых достигло 148 человек, еще 142 получили ранения", - сказал он.

Мабиор отметил, что ситуация в районе успокоилась, добавив, что местные власти делают все возможное, чтобы восстановить закон и порядок по мере продолжения разоружения.

Досмотр подозрительного мужчины в Южном Судане обернулся кровавой бойней: более сотни погибших

Правительственные силы проводят миссию по разоружению гражданского населения в районе Тонж, чтобы пресечь частые межплеменные столкновения.

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Все по теме:

Южный Судан, Африка, Стрельба.

Автор:

Телеграф
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