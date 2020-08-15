Миссия по разоружению в Южном Судане: число погибших достигло 148 человек

Число погибших в Южном Судане возросло до 148, а более 140 человек получили ранения в результате столкновений между правительственными силами и вооруженными гражданами в северном районе Тондж региона Варрап.

Исполняющий обязанности главы округа Восточный Тондж Макуэи Мабиор сообщил, что в результате боевых действий, начавшихся 8 августа из-за разногласий между солдатами и молодежью на местном рынке, на данный момент в больницах с ранениями остаются 94 мирных жителя и 48 представителей правительственных сил. Об этом сообщает Синьхуа.

Мабиор также отметил, что это число может возрасти, поскольку большинство мирных жителей боятся сообщить о раненых властям.

"Текущее число жертв среди гражданского населения возросло до 85. Также , по имеющимся данным, погибли 63 правительственных военнослужащих, в результате чего общее число убитых достигло 148 человек, еще 142 получили ранения", - сказал он.

Мабиор отметил, что ситуация в районе успокоилась, добавив, что местные власти делают все возможное, чтобы восстановить закон и порядок по мере продолжения разоружения.

Правительственные силы проводят миссию по разоружению гражданского населения в районе Тонж, чтобы пресечь частые межплеменные столкновения.