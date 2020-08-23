Сидите дома: в Перу полиция приехала на нелегальную вечеринку, 13 человек погибли в давке

Не менее 13 человек погибли во время давки на нелегальной вечеринке в Лиме, после того, как их "навестила" полиция.

Во время полицейского рейда также пострадали по меньшей мере шесть человек, а 23 были задержаны.

По сообщению властей столицы Перу, чем был нарушен запрет на массовые собрания, введенные на фоне вспышки COVID-19.

Согласно заявлениям МВД страны, участники вечеринки, опасаясь задержания полицией, пытались сбежать из клуба через единственный выход, в итоге на лестнице оказалась давка, в которой и погибли люди.

С 12 августа в Перу повторно введен запрет на многолюдные собрания. Также по воскресеньям действует комендантский час.

По состоянию на 23 августа в Перу было зарегистрировано в общей сложности 585 236 случаев коронавируса и более 27 453 смертей от осложнений болезни.