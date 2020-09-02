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Коронакризис: в Австралии зафиксировали рекордное падение ВВП

Коронакризис: в Австралии зафиксировали рекордное падение ВВП
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф
Во II квартале экономика Австралии упала на 7% к первому кварталу на фоне пандемии коронавируса.

Внутренний валовой продукт Австралии во втором квартале 2020 упал на 7%, что является наибольшим квартальным показателем падения с момента начала ведения статистики.

Об этом со ссылкой на данные Статистического бюро Австралии пишет Синьхуа.

Отмечается, что в первом квартале этого года ВВП Австралии упал на 0,3%. "Это свидетельствует, что впервые за около 30 лет в Австралии продолжается рецессия", - говорится в материале.

По словам главы внутренней редакции Австралийской телерадиовещательной корпорации Майкла Смедеса, экономический спад связан с "глобальной пандемией и связанными с ней ограничительными мерами". "Эти показатели с большим отрывом - наибольшее падение ежеквартального ВВП с начала ведения статистики в 1959 году", - сказал Смедес.

Добавим, что по состоянию на утро среды на территории Австралии зафиксировано 2730 активных случаев COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла 657 смертей.

По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 855 444. В свою очередь, выздоровели более 17 миллионов.

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Телеграф
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