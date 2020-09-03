ВМС Канады вводит гендерно-нейтральные звания рядового состава

В Канаде англоязычные звания рядового состава ВМС сменят на гендерно-нейтральные соответствия.

Об этом проинформировал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Введя гендерно-нейтральные звания для младших членов Королевского канадского флота, мы продемонстрировали всем канадцам, что Вооруженные силы Канады придерживаются ценностей инклюзивности и разнообразия и с радостью примут любого, кто желает служить своей стране. Мы и впредь будем работать над развитием разнообразия Вооруженных сил, репрезентирующих канадцев, которых призваны защищать", - сказал Саджан.

В министерстве обороны добавили, что внедренные изменения "сохраняют историю и лучше сопоставляют англоязычные звания с действующими франкоязычными соответствиями".

Новые звания начнут применяться уже в начале этого месяца.

Вооруженные силы Канады уже длительное время страдают от дефицита кадров и пытаются привлечь в свои ряды больше женщин.