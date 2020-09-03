Отравление Навального: Канада требует наказать виновных

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Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Министр Кабмина Олег Немчинов опубликовал дайджест новостей и событий, связанных с коронавирусом, в котором указаны правила защиты в общежитиях. Об этом сообщают в Телеграме канал министра.

"Актуальная информация в дайджесте важнейших новостей и событий, связанных с коронавирусом в нашей стране", - написал Олег Немчинов.

Согласно обнародованной им информации, Минздрав советует защитить себя от COVID-19 в общежитиях и быть ответственным студентом: обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками, находиться вне комнаты только в респираторе или защитной маске, воздерживаться от контакта с лицами с симптомами респираторных заболеваний, самоизолироваться при появлении симптомов респираторных заболеваний. 

"Министерство здравоохранения отмечает: проживание в общежитиях и их посещения во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все находящиеся в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19", - указано в дайджесте.

Пандемия COVID-19: в Италии возросло число смертей и новых случаев заражения

Также отмечается, что на входе в общежитие должны быть информационные материалы о профилактике COVID-19 и место для обработки рук антисептиком. Кроме того, посетителям ежедневно осуществляют температурный скрининг бесконтактным методом, они должны регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком каждые 3 часа. 

Указано, что собственники или и администрация должны обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование работниками общежития, а также наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Также они должны обеспечить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа, а также централизованный сбор СИЗ и контроль за их использованием вне комнат. 

Кроме того, владельцы и администрация общежития должны обеспечить медицинское наблюдение, доставку пищевых продуктов, медикаментов, средств гигиены и личных вещей лицам, находящимся в общежитии на самоизоляции.

Отмечается, что владельцы и администрация общежития должны ограничить массовые собрания работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.

Ранее сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели.

Также сообщалось, что за прошедшие 24 часа в Молдове выявлено 632 новых случая заражения COVID-19, еще 12 человек скончались.

Как сообщалось, что Минздрав Польши сократил срок обязательного карантина до 10 дней.

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Все по теме:

Канада, Кабмин, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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