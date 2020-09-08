В Южной Африке люди блокировали работу аптек из-за расистской рекламы шампуня

Протестующие собрались у нескольких аптек в Южной Африке в ответ на рекламу шампуня, которую критики назвали "расистской".

В рекламе, заказанной компанией по производству волос TRESemme и размещенной на веб-сайте аптек Clicks Pharmacy, две фотографии на которых волосы темнокожих женщин сравнили с волосами белых женщин. Причем волосы темнокожих женщин были обозначены как "сухие и поврежденные" и "вьющиеся и тусклые", а волосы белых женщин были "тонкими и плоскими" и "нормальными".

Оппозиционная партия "Борцы за экономическую свободу" (EFF) в понедельник призвала к демонстрациям по этому поводу и собрала людей для протеста у торговых точек компании.

По мере роста недовольства, Clicks Pharmacy, одна из двух крупнейших розничных сетей в стране с более чем 500 магазинами, принесла "недвусмысленные извинения" и удалила изображения.

"Мы совершили ошибку и приносим искренние извинения за то, что подвели вас", - говорится в заявлении компании в пятницу в своем аккаунте в Twitter.

Местный сайт TimesLive сообщил, что по крайней мере один магазин ранним утром попытались поджечь.

Видео на страницах EFF в социальных сетях и в местных СМИ показывают, как небольшие группы протестующих, одетые в красные береты партии, танцуют и поют песни протеста в нескольких торговых центрах.

Unilever SA, материнская компания TRESemme, опубликовала на своем веб-сайте извинения, в которых говорилось: "Нам очень жаль, что изображения, используемые в маркетинговой кампании TRESemme South Africa на веб-сайте Clicks, продвигают расистские стереотипы о волосах. Кампания была призвана прославить красоту всех типов волос и широкий спектр решений, которые предлагает TRESemmé, но мы ошиблись".

Волосы - это деликатный вопрос во многих частях Африки.

В прошлом южноафриканским школьникам приходилось проводить протестные кампании за то, чтобы им разрешили носить в школе естественные прически, например, дреды, афро и косички.