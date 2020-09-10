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Четверг, 10.09.2020
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Марокко открыла границы для туризма: детали

Марокко открыла границы для туризма: детали
15:17 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Правительство Марокко с 10 сентября открывают границы для туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим. Об этом сообщает veterdoit.

По информации МИД Украины, украинцам въезд в страну разрешен еще с 15 июля, однако для этого необходимо иметь документированные виды на жительство в Марокко. 

Выехать из страны можно специальным авиа - и паромными рейсами, организованными марокканскими перевозчиками, или перевозчиками третьих стран.

Министерство здравоохранения Украины отнесло Марокко к "зеленому списку".

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По прибытии из страны не нужно сдавать тест на коронавирус или проходить 14-суточную самоизоляцию.

Безвиз для украинцев 2020

По состоянию на январь 2020 года Марокко не входило в перечень стран, куда украинцы могут ехать без виз. Полный перечень таких стран можно посмотреть по ссылке.

Также сообщалось, что Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил о начале второй волны эпидемии в стране и об ужесточении карантинных правил. 

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Все по теме:

Украина, Туризм, Марокко, Границы.

Автор:

Телеграф
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