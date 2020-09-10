Марокко открыла границы для туризма: детали

По информации МИД Украины, украинцам въезд в страну разрешен еще с 15 июля, однако для этого необходимо иметь документированные виды на жительство в Марокко.
Выехать из страны можно специальным авиа - и паромными рейсами, организованными марокканскими перевозчиками, или перевозчиками третьих стран.
Министерство здравоохранения Украины отнесло Марокко к "зеленому списку".
По прибытии из страны не нужно сдавать тест на коронавирус или проходить 14-суточную самоизоляцию.
Безвиз для украинцев 2020
По состоянию на январь 2020 года Марокко не входило в перечень стран, куда украинцы могут ехать без виз. Полный перечень таких стран можно посмотреть по ссылке.
Также сообщалось, что Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил о начале второй волны эпидемии в стране и об ужесточении карантинных правил.