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"Их моральный дух чрезвычайно низок": Пандемия заблокировала около 300 тысяч моряков на кораблях по всему миру

"Их моральный дух чрезвычайно низок": Пандемия заблокировала около 300 тысяч моряков на кораблях по всему миру
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф ABC Фото: Твиттер
Международная федерация транспортных рабочих (МФТ) обнародовала данные, что индустрия круизных путешествий за время пандемии вернула на сушу более 250 тысяч работников с судов по всему миру. Тем не менее около 300 тысяч все еще остаются на своих кораблях, большинство из них находятся на борту грузовых и морских судов.

"Утомленный персонал, часто работающий семь дней в неделю - это рецепт несчастного случая и катастрофы в море. Нам необходимо защитить человеческие жизни, грузы и нашу морскую среду, доставив на эти корабли новый экипаж и предоставив нынешнему экипажу заслуженный отдых", - сказала координатор морских перевозок МФТ Жаклин Смит. 

"На этих кораблях все еще находятся тысячи людей, в значительной степени, я думаю, по двум причинам: во-первых, компании-владельцы не хотят платить за частный перелет, в то время, как остаются проблемы, связанные с коммерческими полетами. Другая причина заключается в том, что они надеются, на возобновление плаваний, поэтому они предпочли бы оставить членов экипажа на борту", - говорит морской поверенный Майкл Винклеман из Майами.

Пандемия: В Украине за сутки более 70 умерших от COVID-19

Фирма Винклмана подала ряд исков, связанных с COVID-19, против круизных компаний от имени пассажиров и членов экипажа.

"Их моральный дух чрезвычайно низок. Мы зафиксировали, что было несколько самоубийств, было несколько голодовок, и это просто ужасная ситуация для членов экипажа. Это класс рабочих, у которых и до пандемии было очень мало переговорных позиций. А теперь представьте, что происходит во время пандемии, когда они оказались в ловушке на этих кораблях буквально за тысячи миль от своих домов", - сказал Винклеман.

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Все по теме:

Моряки, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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