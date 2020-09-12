"Их моральный дух чрезвычайно низок": Пандемия заблокировала около 300 тысяч моряков на кораблях по всему миру

Международная федерация транспортных рабочих (МФТ) обнародовала данные, что индустрия круизных путешествий за время пандемии вернула на сушу более 250 тысяч работников с судов по всему миру. Тем не менее около 300 тысяч все еще остаются на своих кораблях, большинство из них находятся на борту грузовых и морских судов.

"Утомленный персонал, часто работающий семь дней в неделю - это рецепт несчастного случая и катастрофы в море. Нам необходимо защитить человеческие жизни, грузы и нашу морскую среду, доставив на эти корабли новый экипаж и предоставив нынешнему экипажу заслуженный отдых", - сказала координатор морских перевозок МФТ Жаклин Смит.

"На этих кораблях все еще находятся тысячи людей, в значительной степени, я думаю, по двум причинам: во-первых, компании-владельцы не хотят платить за частный перелет, в то время, как остаются проблемы, связанные с коммерческими полетами. Другая причина заключается в том, что они надеются, на возобновление плаваний, поэтому они предпочли бы оставить членов экипажа на борту", - говорит морской поверенный Майкл Винклеман из Майами.

Фирма Винклмана подала ряд исков, связанных с COVID-19, против круизных компаний от имени пассажиров и членов экипажа.

"Их моральный дух чрезвычайно низок. Мы зафиксировали, что было несколько самоубийств, было несколько голодовок, и это просто ужасная ситуация для членов экипажа. Это класс рабочих, у которых и до пандемии было очень мало переговорных позиций. А теперь представьте, что происходит во время пандемии, когда они оказались в ловушке на этих кораблях буквально за тысячи миль от своих домов", - сказал Винклеман.